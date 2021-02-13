Donald Trump, oylama sonucu aklandı

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senato'da yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, oylama sonucu aklandı.

AA
13 Şubat 2021 Cumartesi, 23:54
Donald Trump, oylama sonucu aklandı
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