ABD Başkanı Trump’ın oğlundan 522 bin TL'lik av gezisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump JR’ın, Moğolistan’da düzenlediği koyun avı gezisi’nin devlete yaklaşık 522 bin TL’ye mal olduğu ortaya çıktı.
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen yıl Moğolistan'a yaptığı koyun avı gezisinin devlete yaklaşık 77 bin dolara mal olduğu ortaya çıktı. Trump Jr. nesli tehlike altında olan Moğolistan'a özgü bir koyunu avlamıştı. Donald Trump Jr, geçen yıl Moğolistan’a giderek nadir bir tür olan ve nesli tehlikede olan Argali koyunu avlamıştı.
Trump Jr, seyahati sırasında kendi masraflarını karşılamış ama beraberinde bulunan gizli servis çalışanlarının masrafları ABD devleti tarafından karşılanmıştı. Bir sivil toplum örgütü maliyetin daha öçnce belirtildiği gibi 155 bin değil, 522 bin TL olduğunu ileri sürdü.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı