Biden'ın acı günü: "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medyadan açıklamada bulundu. "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.
Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini belirtti.
Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran kalınan değerli bir arkadaşımızdı" ifadesini kullandı.
Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.
Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu.
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