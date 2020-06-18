ABD Başkanlık yarışı resmen başladı!

18 Haziran 2020 Perşembe, 18:26

Demokrat aday Biden, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Florida ve Kuzey Carolina eyaletleri için 15 milyon dolar bütçeye sahip beş haftalık bir reklam kampanyası başlattı. TV, radyo ve internet ayakları da olan kampanya kapsamında, Florida ve Arizona eyaletlerindeki Latinler için İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca duyurular da yapılacak.

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Kampanya aynı zamanda, ABD'de köleliğin kaldırıldığı, 19 Haziran tarihine rast geliyor; Biden'ın bu sebeple altı eyalette, Afro-Amerikan basılı, radyo ve dijital kanallarından yoğun reklam satın alması bekleniyor.

Kampanyada ABD, umutsuzluğun giderek arttığı bir ülke olarak tasvir edilirken, Biden ülkenin ihtiyacı olan 'ahlaki otorite' olarak takdim ediliyor.

"BİZİ BİRLEŞTİR..."

Trump'ın büyük bir iç krizle meşgül olduğu ve kötü bir karneye sahip olduğu düşünüldüğünde, Biden'ın zamanlaması daha da anlamlı hale geliyor. Biden, "Bizi Birleştir" sloganıyla sahneye çıkıyor.

Liberal görüşleriyle tanınan Biden, Kilisenin kamu hayatında yeri olmadığını savunuyor. Eşcinsel evlilikleri desteklemesinin yanı sıra kürtajın da serbest kalması gerektiğini söylüyor.

Donald Trump'ın ise Cumartesi günü Okhahoma'ya bağlı Tulsa kentinde taraftarlarına sesleneceği biliniyor.