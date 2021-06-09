ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Türkiye sorusuna yanıt
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Demokrat Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili sorusuna, "Türkiye, birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor" yanıtı verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.
Blinken, Demokrat Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili sorusuna "Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor" cevabını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde görüşeceğini hatırlatan Blinken, "Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici. İnsan hakları ve tutuklu gazeteciler konusunda endişeliyiz" dedi.
Blinken, "Başkan Biden tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fırsatına sahip olacak" ifadelerini kullandı.
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