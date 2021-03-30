ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan “bize yazıklar olsun” mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine seslenerek, "Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Blinken, "Biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkelerimizi temsil ediyoruz ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun" ifadesini kullandı.
Suriyelilere bir an önce insani yardımların ulaşması gerektiğini söyleyen Blinken, geçen sene Rusya'nın itirazı üzerine kapanan sınır ötesi insani yardımların girdiği Öncüpınar (Bab al Salam) ve Al Yarubiyah sınır kapılarının tekrar açılması ve Suriye'ye yardımların Cilvegözü dahil 3 sınır kapısından girmesi çağrısında bulundu.
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