ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı.
Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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