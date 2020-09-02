ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:39
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


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