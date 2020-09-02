ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz çağrısı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:39

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.