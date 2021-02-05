ABD Dışişleri Bakanlığı, Soylu'nun iddiasına yanıt verdi: 15 Temmuz'un arkasında ABD'nin olduğu iddiası 'temelsiz ve gerçek dışı'

05 Şubat 2021 Cuma, 05:03

Getty Images ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

ABD Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Washington'ın Türkiye'deki darbe girişimini derhal kınadığı belirtilerek, "Üst düzey Türk yetkililerin tersi yöndeki açıklamaları bütünüyle yanlıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price imzasıyla yapılan açıklamada ayrıca, "ABD'nin Türkiye'deki gelişmelerden sorumlu olduğuna yönelik bu ve benzeri temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin ABD ile NATO müteffiki ve stratejik ortak olma statüsüyle çelişmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon yayınında, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu ileri sürmüştü.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Soylu, Haber Global'de katıldığı bir programda, "15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ yok, ABD var" iddiasını dile getirdi. Soylu ertesi gün yaptığı açıklamada da "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi" demişti.

Soylu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Ne kastettiğim belli, yaptığım açıklamanın hemen arkasından söylüyorum. 15 Temmuz'un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan'a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim.

Getty Images Soylu, 15 Temmuz'un arkasında ABD'nin olduğuna ilişkin iddialarına açıklama getirdi.

"Biz 1960 darbesinin arkasında Amerika olduğunu uzun yıllar sonra dönemin İngiliz belgelerinden öğrendik. 1980 darbesinin arkasında Amerika olduğunu, 'Bizim çocuklar başardı' sözünden sonra anladık. 28 Şubat'ın arkasında kimler olduğu belli. Ben 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım. Bugün değil, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden söyledim. Ondan sonra ben İçişleri Bakanı oldum. İçişleri Bakanı olduktan sonra Amerika'nın etkin olduğu her yerde FETÖ olduğunu gördüm.

'AMERİKA'NIN OLDUĞU APAÇIK ORTADA'

"Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi. Uluslararası desteğe örnek vereyim: Interpol bir tane başvurumuzu kayda almıyor. Yüzlerce başvurumuzu kabul etmediler. Biz de artık Interpol'e yazmıyoruz bile çünkü onları koruyorlar. Uluslararası sistem bunun arkasında olmasa, bunu korumasa ayakta kalabilirler mi? Cinayete kim azmettirdiyse katili de o korur. Azmettiren adamını koruyor."

SOYLU'NUN 2016'DAKİ İDDİALARI VE ABD'NİN YANITI

15 Temmuz darbe girişiminin nasıl gerçekleştiğine ilişkin o günden bu yana pek çok soru yanıtsız kalırken, ABD'nin 15 Temmuz sürecindeki pozisyonuyla ilgili iddialar siyasetin önemli tartışma başlıkları arasında yer almaya devam etti.

Darbe girişiminin ertesi günü, o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Süleyman Soylu sosyal medyada "Darbenin arkasında ABD var" şeklinde mesajlar paylaşmıştı.

Soylu girişimin hemen ardından Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, birkaç aydır faaliyette bulunuyordu. ABD bize Gülen'i vermek zorundadır" demişti.

Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, 2016 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye ziyaretinde, temaslarının olumlu geçtiğini ve Türk yetkililerin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ABD'yi suçlamadıklarını söyledi.

Dunford'ın ziyaretine ilişkin New York Times, Washington Post ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan haberlerde, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'de ABD karşıtı duyguların yükseldiği ve Türk tarafının ABD'nin bu girişimde rol oynadığı yönündeki iddiaları hatırlatılmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ise, ülkesinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önceden haberi olduğu, hatta girişimde rol oynadığına yönelik haberlerin, kesinlikle yanlış olduğunu söylemişti.