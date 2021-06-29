ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Temel özgürlüklerine saygı duymaya çağırıyoruz'

29 Haziran 2021 Salı, 17:24

İstanbul'da gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi tepkilere yol açmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyoğlu'nda Onur Yürüyüşü'ne izin verilmemesi ve eyleme polis müdahalesiyle ilgili açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medayadan yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda İstanbul'da ifade ve barışçıl toplanma özgürlüklerinin engellenmesinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Price'ın paylaşımı şu şekilde:

"Son zamanlarda İstanbul'da ifade ve barışçıl toplanma özgürlüklerinin engellenmesinden endişe duyuyoruz. İnsan haklarını geliştirmeye kararlıyız ve Türk makamlarını LGBTQI+ kişiler de dahil olmak üzere herkesin temel özgürlüklerine saygı duymaya çağırıyoruz."