ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıkladı: Pompeo neden Türk yetkililerle görüşmeyecek?

14 Kasım 2020 Cumartesi, 10:13

Mike Pompeo’nun bugün 10 gün sürecek Avrupa ve Ortadoğu turu kapsamında gerçekleştireceği ziyaretinde İstanbul’a uğrayarak Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüşecek. Pompeo’nun ziyaretinde Türkiye’de hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmemesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili gazetecilere bir brifing verdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Türkiye’ye gelişinde Fener Rum Patriği’yle görüşecek olmasının program sıkışıklığından ve bu ziyaretin dini özgürlüklere odaklı olmasından kaynaklandığını’ söyledi.

‘DİNİ FİGÜRLERLE GÖRÜŞMEYE ODAKLANDI’

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Pompeo’nun ziyaretleriyle ilgili gazeteciler tarafından, “Türkiye ziyaretinde niye Türk yetkililerle görüşmüyor?” sorusu yöneltildi. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, şu anda Türk yetkililerle bir görüşmenin planlanmadığını, bakanın İstanbul’da Fener Rum Patriği ve diğer dini figürlerle görüşmeye odaklandığını söyledi. Yetkili, İstanbul’da çok sıkışık bir programlarının olduğunu, üst düzey Türk yetkililerin de kendi ayrı seyahat programlarının bulunduğunu belirtti.

'S-400’DEN Mİ KAYNAKLANIYOR?’

Türk yetkililerle görüşmemenin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı ya da Karabağ’daki gerilim gibi hususlardan mı kaynaklandığı sorusu üzerine Amerikalı yetkili, “S-400 gibi kaygılandığımız konuları görüşme fırsatı çok oluyor. Diplomatik temaslar üzerinden sık sık Türk müttefiklerimizle görüşüyoruz. Dışişleri Bakanları'nın birkaç hafta içinde NATO olağan dışişleri bakanları toplantısında görüşme fırsatı olacak. Bu kısa ziyaret dini özgürlüklere odaklı’’ diye konuştu.

Yetkili, S-400 alımından dolayı Türkiye’ye CAATSA yaptırımları getirilmesi ihtimali konusundaki son duruma ilişkin bir soru üzerine de bu konuda ABD’nin duruşunun çok iyi bilindiğini ve bu duruşlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.