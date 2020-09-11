ABD Dışişleri Başkanı Pompeo Doğu Akdeniz'i görüşmek için Kıbrıs’a gidecek

11 Eylül 2020 Cuma, 11:40

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözmek için Güney Kıbrıs'a gideceğini açıkladı. Afganistan barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya uçan Pompeo, uçakta yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a planladığı ziyaretin yarın gerçekleşeceğini belirtti.

Pompeo, Kıbrıs ziyaretinin yanında olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi ve bölgedeki gerilimin 'diplomatik ve barışçıl bir yolla' çözülmesi gerektiğini belirtti:

"Bu proje üzerinde çalışacağım ve ikili ilişkilerdeki riskleri Kıbrıs halkının perspektifiyle anladığımdan emin olmaya çalışacağım."

“ASKERİ GÜÇLERİN ÇEKİLECEĞİNİ UMUYORUZ”

Sputnik’in haberine göre Pompeo ayrıca, Almanya ile Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik çabalar içerisinde olduğunu söyledi. Pompeo, "Gerçek görüşmeler olacağını ve müzakerelerin gerçekleşebilmesi için bölgedeki askeri güçlerin geri çekileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgeye ilişkin yaşanan deniz yetki alanları tartışmaları, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi yükseltmişti ve Türkiye'nin bölgedeki gaz arama çalışmalarına Yunanistan'ın Fransa ile ortak tatbikatla cevap vermesi, tansiyonu daha da yükseltmişti.