ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda göstericilerle polis çatıştı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 02:22

Getty Images Seattle'da polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı

Cumartesi günü ABD genelindeki ırkçılık karşıtı protestolarda Seattle ve Portland şehrilerinde göstericilerle polis çatıştı. Teksas'ta bir protestocu hayatını kaybetti. Colorado eyaletinde bir kişi aracını göstericilerin üzerine sürdü.

Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde bir süredir devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere destek vermek amacıyla Seattle şehrinde toplanan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz bombası attı. Göstericiler çevredeki bazı binaların camlarını kırdı ve ateş yaktı. Olayların sonucunda 21 polis yaralanırken 45 protestocu gözaltına alındı.

Teksas eyaletindeki Austin şehrinde de Siyahların Hayatı Değerlidir yürüyüşünde protestosunda bir protestocu hayatını kaybetti.

Polis, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden kişinin omzunda tüfek olduğunu, bir araca yaklaştığı sırada başka bir kişinin kendisini vurup öldürdüğünü belirtti. Silahını ateşleyerek protestocuyu öldüren kişinin tutuklandığını ve polisle işbirliği yaptığını açıkladı.

PORTLAND'DAKİ OLAYLAR SONRASI PROTESTOCULAR YENİDEN SOKAĞA ÇIKTI

Portland'da devam eden protestolar, son dönemde etkisi azalan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların yeniden alevlenmesine yol açtı.

Başkan Donald Trump, Portland'a eylemleri bastırmak için federal polisi göndereceğini açıklamış; yerel yetkililer ve eyalet yöneticileri buna itiraz etmişti. Ancak Trump kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine Portland'da federal polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Federal yetkililer, kimlik ya da araç kartları olmadan arasında girdiği göstericileri zorla araçlara bindirerek geçerli bir gerekçe sunmadan gözaltına aldı. Kalabalıklara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de sıktı.

Seattle'da ve ülkenin diğer bölgelerinde de Portland'da yaşananlara karşı, ırkçılık karşıtı eylem yapan protestoculara destek amacıyla binlerce kişi yeniden sokağa çıktı.

Seattle'da barışçıl başlayan gösterilerde protestocular "Federaller, evinize dönün" ve "Polis devletinde yaşıyoruz" pankartları taşıdı. "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Ancak polisin açıklamasına göre bir süre sonra bir grup barışçıl göstericilerin arasından ayrılacak bir inşaat alanını ateşe verdi. Ardından da bir mahkeme binasının camlarını kırdı. Bundan çevredeki iş yerleri de etkilendi.

Mayıs ayının sonunda siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden bu yana ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor. Seattle da Portland gibi protestocuların yoğun katılımla gerçekleştiği şehirlerden biriydi.

ABD'NİN DİĞER BÖLGELERİNDE NELER YAŞANDI?

Colorado eyaletindeki Aurora şehrinde de bir araç, göstericilerin arasına daldı. Kimsenin yaralanmadığı olayın devamında, protestoculardan biri havaya ateş açtı ve bir başka protestocu yaralandı. Yaralının durumunun ağır olmadığı açıklandı.

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Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde de siyah bir milis grubun üyeleri, Mart ayında evine giren polisler tarafından öldürülen 'Breonna Taylor için adalet' istedi.

Aynı gruptan üç kişi, yürüyüşün başında silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hafif yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polis, olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Nebraska'nın Omaha kentinde de en az 75 kişi gözaltına alındı. Buradaki protestocular da Mayıs ayında beyaz bir ABD vatandaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki James Scurlock anıldı.

Virginia eyalet polisi, Richmond'da belediyeye ait bir çöp kamyonunun ateşe verildiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Los Angeles'ta da protestocular, bir federal mahkeme binası önünde polisle karşı karşıya geldi.

Trump, Portland'da olduğu gibi Chicago'ya da federal güvenlik yetkililerini gönderebileceğini söylüyor.