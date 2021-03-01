ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden 'spor salonları' uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre spor salonları koronavirüsün yayılmasına sebep oluyor.
Morbidity ve Mortality Weekly Report adlı akademik dergide yayımlanan araştırmaya göre, spor salonları COVID-19 virüsünün bulaşması için yüksek risk oluşturuyor. Spor salonunda çalışanların, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması gerektiğini gerektiğini belirten araştırmacılar, öğrencilere, koronavirüs semptomları göstermeleri halinde kendilerini izole etmelerini tavsiye ediyor.
"EVDE SPOR RİSKİ AZALTIR"
Yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Temmuz ayında Hawaii’deki üç spor salonunda kayda geçen 21 COVID-19 vakasında koronavirüs taşıyıcısı olan iki eğitmenin virüsü yaydığı tespit edilmiş. Araştırmacılar, koronavirüs taşıyıcısı eğitmenlerden ders alan öğrencilerin yüzde 95’inin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.
Araştırmacılar, spor salonlarında fiziksel mesafenin sağlanması, ortamın iyi havalandırılması ve semptom gösteren kişilerin ivedilikle izole edilmeleri gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, “Açık alanlarda veya sanal olarak evde spor yapmak koronavirüsün bulaşma riskini daha da azaltabilir” diye açıklıyor.
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