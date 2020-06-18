ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Libya’ya uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu
ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Almanya’nın Ramstein Hava Üssü’nden Libya’nın başkenti Trablus’a ve Mısrata kentine rutin uçuşlar gerçekleştirdiği duyuruldu.
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