ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Libya’ya uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu

ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Almanya’nın Ramstein Hava Üssü’nden Libya’nın başkenti Trablus’a ve Mısrata kentine rutin uçuşlar gerçekleştirdiği duyuruldu.

DHA
18 Haziran 2020 Perşembe, 16:27
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