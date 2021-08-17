ABD ile Rusya arasında uzayda 'delik' gerilimi

17 Ağustos 2021 Salı, 15:30

Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia yayımlandı. TASS, Auñón-Chancellor'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek Dünya’ya erken dönebilmek için bir Rusya'nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar vermekle suçladı.

Kaynak: NTV

NASA ASTRONOTLARININ ARKASINDA DURDU

NASA ise konuya yanıt vermekte gecikmedi. NASA’nın insanlı uzay uçuşu şefi Kathy Lueders, Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Serena Aunon-Chancellor da dahil olmak üzere NASA astronotları son derece saygın insanlardır. Ülkelerine hizmet ediyor ve teşkilata paha biçilmez katkılarda bulunuyorlar. Serena'nın ve profesyonel davranışının arkasındayız. Bu suçlamaların herhangi bir inandırıcılığı olduğuna inanmıyoruz."

NASA Başkanı Bill Nelson ise "Kathy'nin açıklamasına tüm kalbimle katılıyorum. Serena'yı tamamen destekliyorum ve her zaman astronotlarımızın arkasında olacağım” yanıtını verdi.

Ancak, NASA'nın yaptığı farklı bir açıklamada, "NASA gizliliğini korumak için mürettebat üyeleriyle ilgili tıbbi bilgileri açıklamayacak” dedi.

ISS'DEKİ ZARARDAN GERÇEKTEN SORUMLU MU?

Bu ifadeler kamuoyunda Auñón-Chancellor'ın gerçekten de NASA'nın halkla paylaşmak istemediği bir çöküş yaşadığını düşündürdü. Ancak, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki zarardan gerçekten sorumlu olup olmadığı konusunda farklı tartışmalar var.

Rus medyasında, 2018'de bir Soyuz uzay aracında meydana gelen ve ISS’de sızıntıya neden olan delikten ABD astronotlarının sorumlu olduğuna dair söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Ancak NASA, bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu her defasında dile getirdi.

Teknoloji haber sitesi Ars Technica’ya konuşan bir kaynak ise ISS’de, sızıntı meydana geldiğinde NASA'nın bilgilendirildiğini ve hemen harekete geçtiğini söyledi.

Kaynağın bildirdiğine göre, NASA daha sonra ABD astronotlarının sızıntı anında kesin konumlarını takip etti ve hiçbirinin Soyuz aracının yerleştirildiği Rus segmentinin yakınında olmadığını tespit etti.

-NTV