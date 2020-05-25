ABD ile Rusya'nın casusluk savaşında yeni gelişme

ABD ile Rusya arasında casusluk savaşında yeni gelişme yaşandı. Rus savcılar, ABD vatandaşı Paul Whelan için casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası istedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:53



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