ABD ile Rusya'nın casusluk savaşında yeni gelişme
ABD ile Rusya arasında casusluk savaşında yeni gelişme yaşandı. Rus savcılar, ABD vatandaşı Paul Whelan için casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası istedi.
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