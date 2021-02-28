"ABD, IŞİD'e bağlı teröristleri başka bölgelere aktarıyor" iddiası
Suriye hükümetinin resmi haber ajansı SANA, bölgedeki ABD güçlerinin IŞİD'li 10 teröristi, Haseke kırsalında yer alan el Şeddadi’deki üslerinden Deyrezzor çölüne helikopterle aktardığını öne sürdü.
SANA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, IŞİD'li 10 teröristin, Haseke kırsalının güneyindeki El Şedaddi üssünden, Amerikan işgal güçlerine ait iki helikopterle Deyrezzor çölüne doğru gittiklerinin belirlendiğini öne sürdü.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Sivilcenin yeri hangi hastalığa işaret ediyor?
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Sivilcenin yeri hangi hastalığa işaret ediyor?
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü