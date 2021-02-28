"ABD, IŞİD'e bağlı teröristleri başka bölgelere aktarıyor" iddiası

Suriye hükümetinin resmi haber ajansı SANA, bölgedeki ABD güçlerinin IŞİD'li 10 teröristi, Haseke kırsalında yer alan el Şeddadi’deki üslerinden Deyrezzor çölüne helikopterle aktardığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2021 Pazar, 13:33
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SANA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, IŞİD'li 10 teröristin, Haseke kırsalının güneyindeki El Şedaddi üssünden, Amerikan işgal güçlerine ait iki helikopterle Deyrezzor çölüne doğru gittiklerinin belirlendiğini öne sürdü.



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