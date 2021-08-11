ABD istihbaratı tarih verdi: Taliban, Kabil'i ne zaman ele geçirecek?

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:43

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı önceki raporlarını revize ederek, "terör örgütü Taliban'ın, 6 ila 12 ay içinde Kabil'i ele geçirilebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yeni istihbarat değerlendirmesine aşina olan bir kaynak, gazeteye demecinde, "Her şey yanlış yönde ilerliyor" dedi.

"EN AZ 9 EYALET BAŞKENTİNİ ELE GEÇİRDİLER"

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Afganistan'da giderek kötüleşen manzaranın, Taliban militanlarının kuzeydoğudaki Badakhshan ve Baghlan eyalet başkentleri ile batıdaki Farah eyaletini ele geçirmesiyle daha da kötüleştiğini söyledi.

Taliban mevcut durumda, Afganistan'ın 34 eyalet başkentinden en az 9'unda kontrolü ele geçirmiş durumda.

KABİL'DEKİ DİPLOMATİK MİSYON

CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki kaynak, bakanlık yetkililerinin, "Kabil'deki ABD diplomatik misyonundan personel çekme olasılığı konusunda aktif tartışmalar yürüttüğünü" belirtti.

Kaynaklar, yetkililerin büyükelçilikteki önemli personelleri belirlemek için çalışma yürüttüklerini ve önümüzdeki haftalarda personelde kısmi bir düşüş yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi. ABD, yıl başında Kabil Büyükelçiliğindeki diplomatlarının sayısını azaltmıştı.

BİLANÇO: 20 YILDA 1 TRİLYON DOLAR

ABD Başkanı Biden, salı günü gazetecilere verdiği demeçte, 20 yıllık sonuçsuz bir savaşın ardından, ABD güçlerini Afganistan'dan çekme kararından "pişman olmadıklarını" söylemişti.

Biden, "20 yılda 1 trilyon doların üzerinde para harcadık, 300 binden fazla Afgan kuvvetini eğittik ve modern ekipmanlarla donattık ... Afgan liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Binlerce Amerikan personelini kaybettik" dedi.

ABD ordusu şu ana dek, Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak olan geri çekilmeyi yüzde 95 oranında tamamladı.