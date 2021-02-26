ABD Kongre baskınında hasar gören eserlerin onarma maliyeti belli oldu

ABD’deki seçimlerin ardından Donald Trump yanlıları tarafından basılan Kongre Binası’ndaki sanat eserlerini onarmak için ihtiyaç duyulan maliyet açıklandı.

Fotoğraflar: AFP
26 Şubat 2021 Cuma, 13:23
ABD Kongre baskınında hasar gören eserlerin onarma maliyeti belli oldu
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ABD’deki Kongre Binası’nın mimarları ve sanat koleksiyonu küratörleri, bu yılın başında binaya yapılan saldırının ardından zarar gören sanat eserlerini onarmak için 25 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

Binanın mimarlarından J. Brett Blanton, “Değerli sanat eserlerine ve heykellere verilen bu hasar uzman dokunuşu, temizlik ve koruma gerektirecektir” diye açıklamada bulundu.

NTV’nin aktardığına göre küratörler, tarafından binadaki heykellerin, duvar resimlerinin, tarihi bankların tümünün biber gazından ve yangın söndürücülerden kaynaklanan kalıntılar sebebiyle hasar gördüğünü belirtildi.


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