ABD Kongresi'nde "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" tartışması

27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:34

ABD Temsilciler Meclisi’nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi onaylandı. Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi. Ancak, yardım paketinden bir grup demokrat kongre üyesi tarafından önerilen "15 dolarlık kademeli asgari ücret zammı" maddesinin çıkarılması tartışmalara yol açtı.

KRİTİK MADDEYİ YARDIM PAKETİNDEN ÇIKARDI

Demokrat Kongre Üyesi Elizabeth MacDonough, Başkan Joe Biden'ın ‘Amerikan Kurtarma Planı’ olarak adlandırılan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinden çalışanlara saat başına 15 dolarlık federal asgari ücret artışını çıkarttığı ifade edildi. Senato'da paketin bir parçası olmaması gerektiğine karar veren MacDonough, eleştirilerin odağı haline geldi.