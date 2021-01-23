ABD Kongresi'nden 'Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun gizliliğini kaldırma' çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne gelen Avril Haines'ten "Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan kapsamlı bir rapor üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını" talep etti.
Schiff, Senatonun onayını alarak Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevine başlayan Haines'den, Kaşıkcı cinayetine ilişkin hazırlanan detaylı bir rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep eden bir mektup gönderdi.
Mektubun ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Schiff, Kaşıkçı cinayetini, "insan haklarına bir saldırı" olarak niteledi.
BİR YILDIR KAMUOYUYLA PAYLAŞILMIYOR
Schiff, "Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki suçluluk derecesine ilişkin raporu 1 yıldır kamuoyuyla paylaşmayı reddediyor. Haines'ten bu rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep ettim. Yapılanların hesabı sorulmalı ve adalet yerini bulmalı" ifadelerini kullandı.
Haines, 19 Ocak'ta Senatoda katıldığı onay oturumunda, görevinin onaylanması durumunda Kaşıkçı cinayetine ilişkin söz konusu raporu kamuoyuna açacağına dair söz vermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi
Video Haberler
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
- Kısıtlamada çevredekileri rahatsız eden olay
- Canlı yayında Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri değerlendirmesi