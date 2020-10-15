ABD medyası: Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:14

ABD’de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump’ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump’ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.