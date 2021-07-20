ABD merkezli dondurma şirketi Ben&Jerry’s, işgal altındaki Filistin topraklarında satışlarını durdurdu

20 Temmuz 2021 Salı, 14:27

İşgal altındaki Filistin topraklarında satışlarının ‘‘değerleriyle uyuşmadığını’’ söyleyen şirket, gelecek sene lisans anlaşmalarını yenilemeyeceklerini belirtti.

Guardian, şirketin web sitesinde paylaşılan bir açıklamada, Vermont merkezli dondurma üreticisinin ‘‘hayranlarımız ve güvenilir ortaklarımız tarafından bizimle paylaşılan endişeleri kabul ettiğini’’ vurguladığını yazdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ortak Arap Listesi’nden İsrailli milletvekilli Aida Touma-Sliman, Twitter’daki paylaşımında şirketin aldığı kararı uygun ve ahlaki olarak değerlendirdi.

Sliman, ''İşgal atındaki toprakların İsrail’in bir parçası olmadığını ve bu hareketin İsrail hükûmetinin işgali sona erdirmesine baskı yapmak adına önemli bir adım'' olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı şekilde işgal atında sayılan topraklarda boykot uygulama kararı alan şirketin bu kararını, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ‘‘antisemitizme utanç verici bir teslimiyet” olarak nitelendirerek İsrail karşıtı ve Yahudi karşıtı söylemlere sessiz kalmayacağını bildirdi.

Lapid, İsrail üstündeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırmaya çabalayan küresel kampanya olan BDS hareketinin, ele alınacağını da söyledi.