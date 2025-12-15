Vin Diesel duyurdu: Cristiano Ronaldo, Hızlı ve Öfkeli serisine mi katılıyor?

Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin yıldızı ve yapımcılarından Vin Diesel, futbol dünyasının en büyük isimlerinden Cristiano Ronaldo’nun seriye katılabileceğini ima etti.

Diesel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta Ronaldo ile birlikte poz verirken, Portekizli yıldız için filmde özel bir rol yazıldığını söyledi.

Diesel paylaşımında, “Herkes ‘Fast evreninde yer alacak mı?’ diye soruyordu. Şunu söyleyebilirim ki, o gerçek bir isim. Onun için bir rol yazdık” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun serinin 11. filminde yer alıp almayacağı henüz resmiyet kazanmadı.

FİNAL FİLMİ 2027'DE

Vin Diesel, haziran ayında düzenlenen Fuel Fest etkinliğinde yaptığı açıklamada, serinin final filminin Nisan 2027’de vizyona gireceğini duyurmuştu. Diesel, Universal Studios ile bu tarih konusunda üç şartla anlaştığını söylemişti.

Bu şartlar arasında filmin yeniden Los Angeles’ta geçmesi, otomobil kültürü ve sokak yarışlarına dönüş ve Dominic Toretto ile Brian O’Conner karakterlerinin yeniden bir araya gelmesi yer alıyor.

Diesel, merhum oyuncu Paul Walker’ın canlandırdığı Brian O’Conner karakterinin final filminde yeniden görülebileceğini de açıkladı. Walker, 30 Kasım 2013’te bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Oyuncunun ölümü sırasında çekimleri süren Hızlı ve Öfkeli 7, CGI, görsel efektler ve Walker’ın kardeşleri Cody ve Caleb Walker yardımıyla tamamlanmıştı. Film, Dominic Toretto ve Brian O’Conner’ın yan yana son kez görüldüğü duygusal sahneyle sona ermişti.