30 yıllık kayıp dosyası Müge Anlı’da yeniden açıldı: Emine Yıldırımcan’a ne oldu?

Henüz 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın akıbeti, aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden Türkiye gündemine taşındı. 1995 yılında kaybolan küçük Emine’ye ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, özellikle programda gündeme gelen “tesbih makinesi” ifadesiyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Müge Anlı’nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Yıldırımcan’ın üvey babası tarafından istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle ortadan kaldırıldığı öne sürüldü. İddialar, dosyanın yeniden derinlemesine incelenmesine neden oldu.

AİLE YILLAR SONRA GERÇEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Emine Yıldırımcan’ın kuzeni ve amcası, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenebilmek amacıyla programa başvurdu. Aile, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini isterken, dosyada yer alan çelişkiler ve yeni tanık ifadeleri olayın yeniden ele alınmasına yol açtı.

Kuzen Aymila, programda yaptığı açıklamalarda, Emine’yi yıllar boyunca görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini ancak annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini iddia etti.

ŞÜPHELER ÜVEY BABA ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Ailenin anlatımına göre, Raziye Tanrıkulu’nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine’yle birlikte Yılmaz’ın evine taşındığı belirtildi. Emine’nin kayboluşunun da bu sürecin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını ancak herhangi bir somut sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.





“TESBİH MAKİNESİ” İDDİASI GÜNDEMİ SARSTI

Dosyada en dikkat çeken iddialar, yıllar sonra ortaya çıkan ifadelerle gündeme geldi. Aymila’nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz’ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000’li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz’ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine girdiği belirtildi.

Genç kadınların ifadelerinde Emine Yıldırımcan’a ilişkin de çarpıcı iddialar yer aldı. İddialara göre, annenin evde olmadığı bir sırada Emine’ye şiddet uygulandığı, küçük çocuğun duvara savrulduktan sonra hareketsiz kaldığı ve ardından cesedin yok edilmesine yönelik korkunç bir yöntemden söz edildi.

Programda dile getirilen “tesbih makinesi” iddiası, izleyicilerde büyük infial yarattı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Programda adı geçen Ercan Yılmaz ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Uzun süredir izole bir yaşam sürdüğü belirtilen Yılmaz, özellikle tesbih makinesiyle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını ve bunun teknik olarak mümkün olmadığını savundu.

Emine Yıldırımcan’ın kayboluşuna ilişkin dosya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni tanıklar, ifadeler ve değerlendirmelerle ele alınmaya devam ediyor. Kamuoyu, yaklaşık 30 yıldır yanıt bekleyen bu dosyada gerçeğin ortaya çıkmasını umut ediyor.