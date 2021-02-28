ABD Milli Takımı'ndan ulusal marş kararı

28 Şubat 2021 Pazar, 11:12

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF), milli marş esnasında ayakta durulmasını zorunlu kılan kuralın kaldırılmasına ilişkin yapılan oylamada evet oyu kullandı.

ESPN’de yer alan haberde, Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu’nun yıllık genel kurul toplantısında milli marş sırasında ayakta durmayı zorunlu hale getiren 604-1 numaralı kurala ilişkin oylama yapıldığı belirtildi. Yapılan oylamada, kuralın kaldırılmasını isteyenlerin oy oranının yüzde 71.4 çıktığı kaydedildi.

KARAR 2017’DE ALINDI

2016’da Amerika Birleşik Devletleri Kadın Futbol Takımı’nın Tayland ile oynayacağı maçtan önce milli marş esnasında diz çöken Megan Rapinoe ve diz çökme protestolarını başlatan isim olan Colin Kaepernick’e karşı federasyon, 2017’de sporcuların milli marş esnasında zorunlu olarak ayakta duracağını açıklamıştı. Alınan karar o tarihten sonra yürürlüğe girse de geçen sene hayatını kaybeden George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesi sonrasında kararın gözden geçirileceği ifade edilmişti. Geçtiğimiz yıl haziran ayında USSF yönetim kurulu 2017’de alınan kararın kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak kararın geçerli olabilmesi için Ulusal Konsey’de oylama yapılması gerekiyordu.