ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.

AA
03 Ağustos 2021 Salı, 18:41
ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı
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ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.


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