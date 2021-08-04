ABD Savunma Bakanlığı, "Pentagon yerleşkesinde" çatışma: 2 ölü

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:46

NY Times'ın Pentagon kaynaklarına dayandırdığı bir haberine göre, Pentagon yerleşkesindeki metro istasyonunun girişinde yaşanan silahlı çatışmada, yerleşkede görevli bir polis memuru ve sivil bir vatandaş yaşamlarını yitirdi. Pentagon salı akşamı yayınladığı açıklamada, bir polis memurunun öldüğünü doğrulamıştı.

Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Halka yönelik devam eden bir tehdit yoktur [...] saldırının gerekçeleri üzerine spekülasyon yapmak için erken" ifadelerine yer verilmişti.

Pentagon, saldırının ardından yaklaşık 75 dakika süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

"SİLAHLI ÇATIŞMA"

Pentagon Güç Koruma Teşkilatı şefi Woodrow Kusse ise olaya ilişkin demecinde, yerleşke içinde "silahlı çatışma yaşandığını" ve "birkaç can kaybı olduğunu" söyledi.

Kusse ayrıca, "Pentagon'da sahne güvenli ve emniyetli [...] Devam eden soruşturmayı tehlikeye atmak istemem" dedi.

Pentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demecinde, hem Savunma Bakanı Lloyd Austin hem de Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in çatışma sırasında Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'da olduklarını bildirdi. Kirby'e göre, Austin saldırının ardından Pentagon'a döndü ve polis operasyon merkezindeki memurlarla görüştü.

Austin ardından, Pentagon'daki bayrakların yarıya inidirilmesini isteyen bir emir yayınladı.



ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Pentagon Kuvvetleri Koruma Ajansı (PFPA), sosyal medyadan paylaştığı ilk iletisinde, Arlington, Virginia'daki Pentagon tesislerinde yer alan Metro istasyonunun "bir olay" nedeniyle kilitlendiğini söyledi.

İlk açıklamalarda, bir polis memuru da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin toplu taşıma merkezinde açılan ateş sonucu yaralandığı söylenmişti. Ancak sonrasında AP tarafından servis edilen haberde memurun vurulmadığını, pusu tarzı bir saldırıda boynundan bıçaklandığı duyuruldu.

ABD Senatörü Mark Warner, taziye notunda olayı, "anlamsız bir şiddet eylemi" olarak tarif etti.





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