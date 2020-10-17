ABD Savunma Bakanlığı: Yolcu uçaklarında koronavirüsün bulaşma riski yok denecek kadar az

17 Ekim 2020 Cumartesi, 08:13

ABD Ulaştırma Komutanlığı, Savunma İleri Araştırma Proje Ajansı (DARPA) ve Hava Hareketlilik Komutanlığı’nın dahil olduğu çalışma kapsamında, tamamen dolu Boeing 777-200 ve 767-300 modeline sahip yolcu uçaklarında virüsün nasıl yayıldığı modellendi.

UÇAK İÇİNDE VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİ YÜZDE 0,0003

Araştırmada, tüm koltuklar dolu olsa bile, yolcuların maske taktığında virüsün bulaş riskinin yüzde 0,0003 olduğu hesaplandı. Uzmanlar ayrıca maskelerin, komşu koltuklarda bile biri öksürdüğünde enfeksiyona maruz kalma olasılığı değişmediğini öne sürdü.

YOLCULARIN HAREKETİ HESABA KATILMADI

Bununla birlikte çalışmada, uçakta yalnızca bir kişinin enfekte olduğunu varsayıldı ve yolcu hareketinin etkilerini simülastona dahil edilmedi.

ZARARLI PARTİKÜLLERİN YÜZDE YÜZE YAKINI 6 DAKİKA İÇİNDE DIŞARI ATILIYOR

Öte yandan araştırmacılar, uçaklardaki modern hava sistemlerinin corona virüsün yolcu kabininde olanak tanımadığını söyledi. Uçaktaki hızlı hava sirkülasyonu, aşağı doğru havalandırma ve filtreleme sistemleri sayesinde, havada virüslü partiküllerinin yaklaşık yüzde 99,99'unun altı dakika içinde kabin dışına filtre edildiğini tespit edildi.

COVİD-19'A YAKALANMAK İÇİN ENFEKTE BİRİYLE 54 SAAT AYNI UÇUŞTA OLMAK GEREKİYOR

Diğer yandan, araştırmacılar yolcunun corona virüse yakalanması için Covid-19 ile enfekte olan biriyle aynı uçakta 54 saat uçması gerekeceğini tahmin etti.

'MARUZ KALMA ŞANSI NEREDEYSE YOK'

Amerikan havayolu United Airlines'ın yöneticilerinden Toby Enqvist, "Bu sonuçlar, uçuşunuz tamamen dolu olsa bile, uçakta koronavirüse maruz kalma şansınızın neredeyse yok olduğu anlamına geliyor" dedi.

UÇAKTA VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YILDIRIM ÇARPMASI RİSKİYLE AYNI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), ise araştırmanın bulgularını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 2020'nin başından bu yana sadece 1,2 milyar insanın uçakla seyahat ettiğini ancak sadece 44 uçuşta Covid-19 vakasınını tespit edildiğini söyledi.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, “Hiçbir uçuş risksiz değil. Ancak şu ana kadar yaapılan çalışmalar, uçağın içinde koronavirüse yakalanma riskiyle yıldırım çarpma riskinin aynı kategoride olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

HAVACILIK ENDÜSTRİSİ MİLYARLARCA DOLAR ZARAR ETTİ

Bununla birlikte koronavirüs pandemisinin en sert etkilediği alanlardan bir havacılık endüstrisi oldu. Bu nedenle küresel olarak pek çok havayolu şirketi milyarlarca dolar zarara uğrayarak iflas etti. Salgın nedeniyle sadece ABD’de hava yoluyla yapılan yolculukların sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 65 azaldı.

Kaynak: NTV