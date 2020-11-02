ABD seçimlerinde bir Türk sürpriz yapabilir

02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:47

Bugüne kadar Türk-Amerikan toplumundan hiç kimse eyalet ya da federal düzeyde bir makama seçilmeyi başaramadı. Demokrat partiden eyalet senatosuna aday olan Ajlan Kurdoglu kazanırsa bu bir ilk olacak. Siyasi otoriteler Kurdoğlu'nun kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Sözcü'den Tayfun Hopalı'nın haberine göre, Arizona’nın Cumhuriyetçilerin üstünlüğü ile bilinen bir eyalet olduğunu söyleyen Kurdoglu “Artık bu değişiyor. Benim aday olduğum Demokratlar dengeleri değiştiriyor. Arizona'da eğitimi, sağlık şartlarını ve ekonomiyi düzeltmek istiyoruz. Ben göçmen bir ailenin çocuğuyum. Artık söz sahibi olmak istiyoruz. Eyalet meclisi çok önemli. Bunları düzeltmek için kararların alındığı yer. Bende burada söz sahibi olmak istiyorum” dedi.

Ajlan Kurdoğlu

TÜRKLER YARIŞIYOR

3 Kasım seçimlerinde yarışan 4 Türk-Amerikalı aday daha var. Tümü Demokrat Parti'den olan bu 4 aday, California'dan Temsilciler Meclisi için yarışan Türk asıllı Amerikalı siyasi yorumcu Cenk Uygur, New Jersey'den yine Temsilciler Meclisi üyeliği adayı Alp Başaran, New Orleans Birinci Şehir Mahkemesi Yargıcı adayı Aylin Açıkalın ve Massachusetts eyaleti Temsilciler Meclisi için yarışan Ceylan Rowe.

3 Kasım seçimlerinde Türk-Amerikalı adayların yanı sıra Türklerle evli Amerikalı 3 kişi daha yarışacak.