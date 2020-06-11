ABD seçimlerinde Trump'ın oy çalacağı iddia edildi

11 Haziran 2020 Perşembe, 19:42

Eski Başkan Yardımcısı Joseph Robinette Biden Jr., katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak'' diyen Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı'' dedi.

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.