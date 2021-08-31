ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı: "Amacım son Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrıldığını görmek"
ABD'nin New Jersey eyaleti Demokratik Parti Senatörü Robert Menendez, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada skandal sözlere imza attı.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Robert Menendez konuşmasında, "Kıbrıs'a ve ilişkimize olan bağlılığım derin ve köklüdür, ABD Senatörü olduğum sürece de devam edecektir. Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek" ifadelerine yer verdi.
Senator Robert Menendez - Chairman of the US Senate Committee on Foreign Relations:— e-?myna (@e_amyna) August 30, 2021
«My commitment to this relationship, to #Cyprus is deep, longstanding and will endure as long as I am a US Senator. My goal is to see the last Turkish soldier leave the island». pic.twitter.com/USHD9JtIhQ
"KKTC: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'li Senatörün sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap verdi.
Ertuğruloğlu açıklamasında, "ABD senatörlerinden Bob Menendez’in dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 'III. Makarios Büyük Haç Nişanı' ile ödüllendirilmesi töreninde yaptığı konuşmada 'son Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görme' hedefine ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyoruz. ABD Senatosu'nda ana vatan Türkiye ve KKTC aleyhine birçok karar tasarısının hazırlanmasına öncülük eden, Türk düşmanlığı ile nam salmış Senatör Menendez'in, ABD'de mukim Rum-Yunan derneklerinin desteğiyle kazandığı seçimin borcunu ödeme gailesi ile sarf ettiği sözler KKTC için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.
MENENDEZ'İN KARANLIK SİCİLİ
Türkiye karşıtı senatör haziran ayında verdiği bir başka demeçte, Türkiye'nin S-400 alımı, Doğu Akdeniz'deki eylemleri ve Azerbaycan'a yönelik desteğini hatırlatarak, Başkan Biden'ı Türkiye'ye karşı kararlı olmaya ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmaya davet etmişti.
Menendez ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı döneminde Türkiye'yi soykırımcılıkla suçlamış, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı yaptırım çağrısında bulunmuştu.
Menendez, Akdeniz'deki Türk-Yunan anlaşmazlığına ilişkin olarak da "Bu suları tartışmaya açan tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan'a ait" diyerek, Türkiye'nin bölgedeki gerginlikten tek başına sorumlu olduğunu öne sürmüştü.
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