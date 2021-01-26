ABD, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

ABD, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 19:56
ABD, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor
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Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.

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