ABD, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor
ABD, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor.
Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını bildirdi.
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