ABD, Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine ekledi

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:45

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 İnsan Ticareti raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki Sultan Murat Tugayları'na "somut destek" sağladığını öne sürdü. Suriye'de Beşar Esad hükümetine karşı savaşan muhalif gruplardan biri olduğu söylenen bu grubun ise çocuk askerler kullandığı iddia edildi.

Basın açıklamasında konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Libya'da da çocuk askerlerin kullanıldığını, Washington'ın bu sorunla ilgili olarak Ankara ile çalışma yürütmeyi ümit ettiğini belirtti.

Yetkili, "Özellikle Türkiye ile ilgili olarak... ilk kez bir NATO üyesi, çocuk askerlerin önlenmesi yasası kapsamındaki listeye alındı. Saygın bir bölgesel lider ve NATO üyesi olarak Türkiye, bu sorunu, Suriye ve Libya'da çocuk askerlerin kullanılması sorununu ele alma fırsatına sahip" ifadesini kullandı.

ABD'nin her yıl yenilediği listede Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Sudan, Suriye, Yemen, Kamerun, Libya, Nijerya, Afganistan gibi ülkeler yer aldı.