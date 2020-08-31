ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: İran'a karşı birleşik cephe oluşturacağız

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:55

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçak seferine katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Ulusal Güvenlik Danışmanı ??Robert O'Brien, Abu Dabi Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



O'Brien İsrail'den doğrudan Abu Dabi'ye uçuş gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "BAE'nin İsrail ile barış anlaşmasına varmasıyla bu uçak seferi yapılabildi. Her iki ulus da ülkelerinin büyükelçilerini atama döneminde. Ekonomi, sağlık sistemi, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğinde kararlılar" dedi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayıd el Nahyan olmadan İsrail ile anlaşmanın mümkün olmayacağını belirten O'Brien, "Bu anlaşma, 25 yıl aradan sonra Ortadoğu'da barışa yönelik atılan en önemli adımdır" iddiasında bulundu.

O'Brien, bu anlaşmayla her iki ülkenin daha da güvende olacağını söyleyerek "BAE ve İsrail, ABD ile birlikte İran'a karşı birleşik bir cephe kuracak" dedi.