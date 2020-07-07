ABD uzaktan eğitime geçen yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi
ABD’de derslerinin tamamını internet üzerinden verecek üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenciler, yüz yüze eğitim veren başka bir okula geçmediği taktirde ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.
ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle güz dönemindeki eğitimlerinin tamamını internet ortamına taşıyan okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istedi.
AA’nın aktardığına göre, ABD'de Harvard Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerin gelecek akademik yılda tamamen online eğitim yapma kararının ardından ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Biriminden (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin açıklama geldi.
ÖĞRENCİLERE YENİ VİZE VERİLMEYECEK
Tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, hali hazırda ABD'de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için bu öğrencilerin kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçiş yapmaları gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.
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