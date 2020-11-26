ABD Yüksek Mahkemesi, ‘dini etkinliklerin kısıtlanmasına’ itirazı kabul etti
ABD’de Yüksek Mahkeme, New York kentindeki dini etkinliklere kısıtlama kararına karşı yapılan itirazı 4’e karşı 5 oy ile kabul etti.
ABD'nin New York eyaletinin Covid-19 nedeniyle dini toplanmalara kısıtlama getirme kararına karşı çıkan Katolik Kilisesi'nin Brooklyn kolu ve Yahudi cemaatler Yüksek Mahkemeye başvurdu. ABD Yüksek Mahkemesi ise dini toplanmaların yapılabileceğine yönelik başvuruyu destekledi.
Brooklyn Roma Katolik Piskoposluğu ve 2 Ortodoks Yahudi cemaatinin taleplerini 4’e karşı 5 oy ile kabul etti.
Reuters’ın aktardığına göre kararın verilmesinde Donald Trump’ın başkanlık seçimleri öncesi atadığı muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett etkin bir rol oynadı. New York Valisi Andrew Cuomo dini kurumlardaki toplantıları bazı bölgelerde 10, diğerlerinde 25 kişi ile sınırlandırmıştı.
Yüksek Mahkeme, daha önce Kaliforniya ve Nevada'da eyalet valilerinin dini faaliyetlere katılım kısıtlamasına onay vermişti.
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