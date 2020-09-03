ABD’de 18 yaşındaki genç bir siyah polis tarafından öldürüldü

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:14

ABD Merkez Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 18 yaşındaki genç bir siyah Amerikalının polis tarafından öldürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada “Öldürülen şahsın elinde silah olduğu” öne sürüldü. Ölen gencin kimliği Deon Kay olarak tespit edildi. Olay yerine yakın bir hastaneye kaldırılan Kay, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

"SİLAH TAŞIYORDU"

Güvenlik raporlarına göre Washington polisi, Çarşamba günü geç saatlerde, silahlı bir gruba ilişkin ihbar üzerine bölgeye intikal etti, bu kişilerden ikisinin koşarak kaçtığı, kaçanlardan birinin ise polise ateşli silah gösterdiği ve polisin de buna karşılık ateş ettiği iddia edildi.

Kay'ın Instagram profilinden alınan fotoğrafta elinde silah olduğu görülüyor

ABD’de aylardır devam eden ırkçılık karşıtı protesto gösterileri, 25 Mayıs'ta Minneapolis şehrinde polis nezaretinde silahsız bir siyah Amerikalı olan George Floyd'un öldürülmesiyle başlamıştı.

