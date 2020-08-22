ABD'de 50 tecavüz ve 120 soygundan da sorumlu tutulan seri katile ömür boyu hapis cezası

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:41

Eski bir Kaliforniya polis memuru olan Joseph DeAngelo, şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapse mahkûm edildi. Mahkemede Sacramento Yargıcı Michael Bowman, "Bir kişi canavarca davranışlarda bulunduğunda, başka bir masum kişiye asla zarar veremeyecekleri bir yerde kilitlenmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Bir kadın, 1981 yılında Kaliforniya'daki evlerinde öldürülen Cheri Domingo ve erkek arkadaşı Gregory Sanchez'in fotoğrafını tutuyor

Yargıcın sözlerine cevap veren DeAngelo, odadaki kurban yakınlarına "Tüm ifadelerinizi dinledim, her birini ve incittiğim herkes için gerçekten üzgünüm" dedi.

NE OLMUŞTU?

1979'da hırsızlık suçundan polis memurluğundan ihraç edilen DeAngelo'nun 1976-1986 yılları arasında California'da işlediği cinayetler Sacramento'da başlamış, daha sonra San Francisco ve eyaletin merkeziyle güneyindeki diğer kentlere yayılmıştı.

Vietnam gazisi olan ve oto tamirciliği yapan DeAngelo'nun öldürdüğü kişilerin yaşları 12 ila 41 arasında değişiyor. Joseph DeAngelo'nun bu kişileri öldürdükten sonra para, mücevher ve kimlik kartlarını çaldığı belirtiliyor.

Polise göre DeAngelo son cinayetini Orange County'de işledi ve 18 yaşındaki bir kadını tecavüz ettikten sonra öldürdü.

'Golden State Katili'nin işlediği bir cinayetin ardından, FBI'ın basınla paylaştığı olay yeri fotoğrafı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, 2016'da kızı ve torunuyla yaşayan DeAngelo için 50 bin dolar ödül koymuştu.

50 tecavüz, 120 soygun ve 13 cinayetten sorumlu tutulan Deangelo'nun savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları kabul etmişti.

Kendisine atfedilen suçları işlediği sırada California'da polis memuru olan DeAngelo, Nisan 2018'de bir soyağacı sitesinde DNA'sının eşleşmesiyle yakalanmıştı.