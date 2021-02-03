ABD'de askeri helikopter düştü

03 Şubat 2021 Çarşamba, 19:26

Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD’nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Idaho Ulusal Muhafızlarına ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve yaşamını yitiren askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.