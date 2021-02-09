ABD'de bilgisayar korsanı şehir suyunu zehirlemeye çalıştı

09 Şubat 2021 Salı, 17:22

BBC

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Oldsmar kentinde, bir bilgisayar korsanının şehrin su şebekesinin kontrolünü ele geçirdiği ve suyu zehirlemeye çalıştığı açıklandı.

Kimliği tespit edilemeyen bilgisayar korsanının kısa bir süre sudaki sodyum hidroksit oranını artırdığı ancak durumu fark eden bir çalışanın işlemi durdurduğu belirtiliyor.

Şehir şebekelerinde asiditeyi düzenlemek için suya az miktarda sodyum hidroksit karıştırılıyor. Bu çözeltinin yüksek miktarlarda kullanılması insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Oldsmar Belediye Başkanı Eric Seider, tesisin su sistemini kontrol eden bilgisayarın Cuma günü uzaktan ele geçirildiğini, saldırının ABD'den mi yoksa başka bir ülkeden mi gerçekleştirildiğini tespit edemediklerini söyledi.

Tesiste görevli bir kişi, sabah saatlerinde uzaktan sisteme girmeye çalışıldığını fark ettiğini fakat bu kişinin amiri olduğunu sandığını söyledi.

Sodyum hidroksit seviyesi 110 kat artırıldı

Ancak öğle saatlerinde ikinci bir girişimle sistemin hack'lendiği ve sodyum hidroksit oranının 100 pmm'den 11 bin ppm'e çıkarıldığı fark edildi. Görevli derhal işlemi durdurdu.

Sodyum hidroksit lavabo açıcıların etken maddesi olarak kullanılıyor. Çok aşındırıcı bir madde olan sodyum hidroksit, ciltte ve gözlerde ciddi tahrişe ve geçici saç dökülmesine neden oluyor. Yutulması halinde ise bu kimyasal, ağız, boğaz ve mideye zarar verebiliyor, kusma, mide bulantısı ve ishale neden olabiliyor.

Pinellas Polis Müdürü Bob Gualtieri, "Ben kimyager değilim ama şunu biliyorum. İçme suyunu bu maddeden bu kadar karıştırırsanız iyi bir şey olmaz" dedi.

Gualtieri işyerlerine ve 15 bin kişiye içme suyu sağlayan tesisi hedef alan saldırıdan kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Saldırıdan sonra sisteme uzaktan erişim geçici olarak kapatıldı.