ABD'de cazip teklif: İş görüşmesine gel, 50 doları kap

24 Nisan 2021 Cumartesi, 16:38

ABD'deki bir McDonald's şubesi, Covid-19 pandemisinde çalışacak eleman bulmakta zorlandığını belirterek, adaylara sadece iş görüşmelerine gelmeleri için 50 dolar (yaklaşık 420 TL) teklif etti.

(Görsel: Twitter / @danyay)

Florida eyaletindeki şube, cazip teklife rağmen başvuru sayısında dişe dokunur bir artış yaşanmadığını bildirdi.

Söz konusu şubeyle birlikte Tampa şehrinde 60 McDonald's restoranı sahibi olan Blake Casper, konu hakkında Insider'a konuştu.

Yöneticilerine işçi bulmak için "ne gerekiyorsa yapmalarını" söylediğini belirten Casper, görüşme ödülü fikrinin ortaya çıktığını kaydetti.

Bu teklife rağmen başvurular pek artmazken, ikramiye ve kısa mesajla başvuru gibi yollarla nisan başlarında 60 restorana 115 eleman bulundu.

Öte yandan çalışan sıkıntısı devam ediyor. Zira Casper, satışların arttığını belirtti ve ekledi:

"Eleman bulmak, 90'ların sonundan beri hiç bu kadar zor olmamıştı."

Casper, asgari ücreti saatlik 12 dolardan 13 dolara (yaklaşık 100 TL'den 110 TL'ye) yükseltmeyi de düşünüyor.