ABD'de cinsel saldırı suçu işleyen askerlerin yargılanmasına emir-komuta dışında karar verilmesi istendi.

23 Nisan 2021 Cuma, 10:10

ABD'de Savunma Bakanlığına bağlı bağımsız gözden geçirme komisyonu, cinsel saldırı suçu işleyen silahlı kuvvetler mensuplarının yargılanmalarına, emir komuta zinciri dışında karar verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından kurulan komisyon, cinsel saldırı, cinsel taciz ve nefret suçları gibi özel suçlara bağımsız sivil bir yargıcın bakmasını ve söz konusu suçların soruşturulması için sivillerin öncülüğünde Özel Mağduriyet Başsavcılığının kurulmasını önerdi.

Komisyon, suç şüphelisi personelin soruşturulması ve yargılanması kararının birlik komutanlarının ve karargah amirlerinin elinden alınması, soruşturma sürecinin emir-komuta zinciri dışında yapılaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Konu hakkında askeri liderlerin de görüşüne başvurması beklenen Austin'in komisyonun önerilerini benimsemesi halinde, ABD'de Kongre üyelerinin uzun zamandır talep ettiği ve ülkede silahlı kuvvetler içindeki cinsel saldırı ve taciz davalarının soruşturulmasına zorlaştıran önemli bir engelin kaldırılmış olacağı değerlendiriliyor.