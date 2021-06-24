ABD’de çöken 12 katlı binada yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor: 'Hala umut var'
ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yetkililer, yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
Miami-Dade Polis Departmanı Sözcüsü Alvaro Zabaleta yaptığı açıklamada, haber alınmayan kişi sayısının 51’den 99’a yükseldiğini aktardı. Bu sayının haber alınamayan kişilerin iyi olduklarını söylemek için ailelerini veya arkadaşlarını aramadıkları için arttığının altı çizilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından korkuluyor.
Florida Valisi Ron DeSantis gazetecilere verdiği demeçte, "Hala hayatta kalanları tespit edebilme umudumuz var. Florida eyaleti, elinden gelen her türlü yardımı sunuyor" dedi.
Surfside Belediye Başkanı Charles W. Burkett ise, binada çatı çalışması yapıldığını ifade ederek, bunun binanın çöküşünde bir faktör olup olmadığının bilinmediğini aktardı.
Miami-Dade mülk kayıtlarına göre bina 1981 yılında inşa edilen binanın çöküşü hakkında konuşan Surfside Belediye Başkan Yardımcısı Tina Paul, 40 yıllık binanın kısmi çöküşünün, incelemeden geçtikten bir gün sonra gerçekleştiğini belirterek, çöküşü neyin tetiklediğinden hala emin olmadıklarını ifade etti.
Miami-Dade Acil Durum Yönetimi Direktörü Frank Rollason, basına verdiği demeçte, kurtarma ekiplerinin bir anne ve çocuğunu enkazdan kurtardığını ancak anneyi enkazdan çıkarmak için bir bacağının kesildiğini aktardı.
Venezuela Konsolosluğu, 4 vatandaşının, Arjantin Konsolosluğu ise 8 vatandaşından haber alınmadığını açıkladı.
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