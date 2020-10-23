ABD’de “en pahalı seçim” harcamalar yaklaşık 11 milyar doları bulacak

23 Ekim 2020 Cuma, 11:57

ABD'de başkanlık ve kongre seçimlerine sayılı günler kala, seçim kampanyaları kapsamında yapılan çalışmalar da hız kazandı. Bu kapsamda, başkanlık ve kongre üyeliği için yarışan adaylar arasındaki rekabet artarken, seçim kampanyaları için yapılan harcamaların tutarı da milyarlarca doları buluyor. ABD'de başkanlık ve kongre üyeliği için yarışan adayların seçim harcamalarının toplamda 10,8 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor.

Washington merkezli Center for Responsive Policy (Duyarlı Politika Merkezi) verilerinden derlediği bilgilere göre, Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık yarışı için yapılan harcamaların yaklaşık 5,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ayrıca, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeliği ve 35 Senatör koltuğu için yarışan yüzlerce adayın seçim kampanyaları için 5,6 milyar doları aşkın harcama yapılacağı tahmin ediliyor.

BİDEN REKLAM HARCAMALARINDA TRUMP’I GERİDE BIRAKTI

Wesleyan Media Project tarafından yürütülen bir başka çalışma, Joe Biden’in kampanyasının, 5 Eylül’den bu yana TV ve dijital reklam harcamalarında Trump’ı geride bıraktığını gösteriyor.

Buna göre, halka ulaşmak için televizyonda yayınlanan reklamlara Biden'ın 94,7 milyon dolar, Trump'ın ise 41,5 milyon dolar harcadığı biliniyor. Sosyal medya reklamları için de Biden'ın 32,6 milyon, Trump'ın 23,5 milyon dolarlık harcama yaptığı belirtiliyor.

COVİD-19 HARCAMA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Seçim kampanyaları kapsamında yapılan toplam harcamanın yüzde 53,7'sinin Demokratlar, yüzde 38,9'unun Cumhuriyetçiler ve yüzde 7,4'ünün ise bağımsızlar tarafından gerçekleştirildiği kaydediliyor.

Öte yandan, Covid-19 salgınının seçim kampanyalarındaki harcama şeklini de değiştirdiği belirtiliyor. Başkan adaylarının, 2016 seçimleriyle karşılaştırıldığında, bu seçimlerde seyahat ve etkinliklere daha az para harcarken, medya kuruluşlarına reklamlar için daha fazla para ödediği tahmin ediliyor.