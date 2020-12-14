ABD’de ilk koronavirüs aşısı sağlık çalışanına vuruldu
ABD’nin New York eyaletinde Pfizer/BioNTech aşısının ilk uygulaması yoğun bakım hemşiresinde gerçekleşti. AFP'nin aktardığına göre Trump, Twitter üzerinden haberi "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD!" şeklinde duyurdu.
FDA’dan onay alan Pfizer/BioNTech aşısının ilk uygulaması New York’ta gerçekleştirildi. New York'taki "Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde" aşıyı vurulan yoğun bakım hemşiresi Sandra Lindsay yaptığı açıklamada, “Bu gün umutluyum,rahatladım. İyileşmenin yakında olacağını hissediyorum" dedi. Lindsay, ülkedeki ilk aşılanan kişi oldu.
Canlı yayında tören ile gerçekleştirilen aşı uygulamasına New York Valisi Andrew Cuomo'da katılım gösterdi. Donald Trump ise Twitter üzerinden,"İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD! Tebrikler DÜNYA!" paylaşımında bulundu.
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