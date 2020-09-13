ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

13 Eylül 2020 Pazar, 16:43

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 679 bin 23 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 950 bin 599 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.