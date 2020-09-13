ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 bin 150’ye yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsün başladığı günden bu yana 198 bin 150 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 679 bin 23 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 950 bin 599 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
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