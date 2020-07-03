ABD'de ölümüne kumar: Koronavirüs bulaştırma partileri düzenliyorlar!

03 Temmuz 2020 Cuma, 12:02

Alabama sınırları içinde yer alan Tuscaloosa Kent Konseyi üyesi Sonya McKinstry CNN'ye verdiği demeçte, söz konusu partilerin virüs bulaşmış kişilerin katılımıyla Tuscaloosa'da düzenlendiğini belirtti.

McKinstry, "Bunun ilk başta yalnızca bir söylenti olduğunu düşündük, biraz araştırma yaptık ve sadece doktorların değil devletin de aynı bilgiye sahip olduğunu öğrendik" dedi.

RAPORU İLK GETİRENE ÖDÜL!

İtfaiye Şefi Randy Smith, bu hafta Belediye Meclisi'nde yaptığı sunumda, partiye katılan gençlerin, koronavirüse yakalamaları halinde onlara ödeme yapıldığını söyledi. Buna göre, doktordan onaylı raporu ilk getiren, parti biletlerinden elde edilen hasılatın da sahibi oluyor.

Yerel yetkililer, son birkaç hafta içinde, şehir ve çevresinde bunun gibi birkaç parti düzenlendiğini ve muhtemelen yetkililerin bilmediği çok daha fazla şey olduğunu belirtti.

"AİLELERİNE BULAŞTIRABİLİRLER"

"Bu durum beni öfkelendiriyor" diyen McKinstry şöyle devam ediyor, "Bu yaptıkları çok ciddi sonuçları olan ölümcül bir bahis. Sadece sorumsuzca değil, zira virüsü kapıp ailelerine, büyükanne ve büyükbabalarına bulaştırabilir, onların ölümüne yol açabilirler..."

Alabama Sağlık Departmanına göre eyalette yaklaşık 39.000 doğrulanmış koronavirüs vakası mevcut ve bugüne dek salgına bağlı nedenlerle yaklaşık 1.000 kişi yaşamını yitirdi.