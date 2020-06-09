ABD'de protestocuları ezip ateş açan kişi Ku Klux Klan lideri çıktı

09 Haziran 2020 Salı, 14:48

ABD'de George Floyd'un ırkçı polis memuru Derek Chauvin tarafından dakikalarca nefessiz bırakılarak boğulmasının ardından başlayan ve hala devam eden ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda Seattle'da aracını göstericilerin üzerine süren saldırgan, Ku Klux Klan (KKK) hareketinin 'lideri' olduğunu öne sürdü.

New York Times'ın haberine göre; Beyaz ırk üstünlüğünü savunan ırkçı örgütle bağlantısını itiraf eden 36 yaşındaki Harry Rogers, kötü niyetle adam yaralama ve vandalizm gibi suçlardan yargılanmak üzere tutuklandı.

KU KLUX KLAN NEDİR?

Wikipedia'ya göre Ku Klux Klan (KKK), 24 Aralık 1865'te ABD'nin Tennessee eyaletinde kurulan, siyah karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı, ırkçı bir gizli örgüt. Kurucuları; Büyük Büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest, Yüzbaşı John C. Lester, Binbaşı James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord'dır. "Birth of a Nation" filmi ile kendilerini bildirmişlerdir.

Birgün'ün haberine göre, örgüte katılanlar arasında da, iç savaş öncesi kurulmuş olan "Knights of the Golden Circle" (Altın Çember Şövalyeleri) adlı gizli cemiyetin üyelerinin çokluğu dikkat çeker.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs akşamı George Floyd isimli 46 yaşındaki siyah Amerikalı, ırkçı polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülmüştü.

Floyd'un ırkçı polis memuru Derek Chauvin tarafından dakikalarca nefessiz bırakılarak boğulmasının ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürerken, Seattle’da gösterilerin yapıldığı yerde araçla gelen bir kişi kalabalığın arasına dalmıştı.

Daha sonra araçtan inen sürücü protestocuların arasına girip tabancasıyla ateş açmıştı. Olayda en az 1 kişi yaralanmıştı.

Seattle polisi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan zanlının gözaltına alındığını, yaralının da hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.