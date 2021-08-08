ABD'de silahlı çatışma: 1 polis öldü, yaralılar var

08 Ağustos 2021 Pazar, 12:39

Güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, devriye görevi yapan polislere, Chicago saati ile akşam 9'dan (T.S.İ. 05:00) kısa bir süre sonra ateş açıldığı bildirildi.

Polislerin 63. Cadde ve Bell Caddesi mevkiinde saldırganlara ateşle karşılık vermesi sonucu en az bir şüphelinin yaralandığı belirtildi.

KADIN POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, kurşunlara hedef olan bir kadın polis memurunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olay yerinde en az bir silah ele geçirildi.

Chicago polisi, olaydan kısa bir süre sonra iki zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Yaralanan şüpheli Oak Lawn'daki Christ Tıp Merkezi'ne kaldırıldı, durumu belirsizliğini koruyor.

Emniyet güçleri tarafından aranan şüphelilerden biri de bir kadın.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güvenlik birimleri, soruşturma sürdüğü için saldırıyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığı halen belirsizliğini koruyor.