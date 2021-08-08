ABD'de silahlı çatışma: 1 polis öldü, yaralılar var
Chicago Polis Departmanı, gece saatlerinde kentin güney yakasında meydana gelen silahlı çatışmada bir polis memurunun öldüğünü ve bir diğerinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.
Güvenlik makamlarından yapılan açıklamada, devriye görevi yapan polislere, Chicago saati ile akşam 9'dan (T.S.İ. 05:00) kısa bir süre sonra ateş açıldığı bildirildi.
Polislerin 63. Cadde ve Bell Caddesi mevkiinde saldırganlara ateşle karşılık vermesi sonucu en az bir şüphelinin yaralandığı belirtildi.
KADIN POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ
Öte yandan, kurşunlara hedef olan bir kadın polis memurunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.
Olay yerinde en az bir silah ele geçirildi.
Chicago polisi, olaydan kısa bir süre sonra iki zanlının gözaltına alındığını duyurdu.
Yaralanan şüpheli Oak Lawn'daki Christ Tıp Merkezi'ne kaldırıldı, durumu belirsizliğini koruyor.
Emniyet güçleri tarafından aranan şüphelilerden biri de bir kadın.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Güvenlik birimleri, soruşturma sürdüğü için saldırıyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.
Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığı halen belirsizliğini koruyor.
Video Haberler
- Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Cep telefonuna kaydettiler
- Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
- Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti
- Kuyuya düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı
- Havuzda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı
- Sıcaktan bayılan kuşu suyla ayılttı
- Kağıthane’de kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza
- Avcılar'da korku dolu anlar! Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den şüpheli ölümlerle ilgili flaş iddialar
- Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki çeken 'yangın' açıklaması
- Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
- Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun kim?
- Hulusi Akar'ın fotoğrafında ilginç ayrıntı
- AKP'li isme 'kadınlarla ilişki' üstünden şantaj yapıldı!
- Coca-Cola'dan 36 yıl sonra bir ilk!
- Altına yatırım yapanlar dikkat
- Peker, Aleyna Çakır dosyasını açtı! Soylu'nun arkadaşı
- Şahan Gökbakar'dan MHP'li Yönter'e yanıt